انتخاب "عزوز" نائبًا لرئيس لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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انتُخب الدكتور السيد السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتكنولوجيا البنية التحتية؛ ليتولى منصب نائب رئيس لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات خلال عام 2021 على أن يتولى منصب رئيس لجنة لوائح الراديو خلال عام 2022.

 

تعد لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات من أهم اللجان على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تتكون من 12 خبير على مستوى العالم ويتم انتخاب أعضائها في مؤتمر المندوبين المفوضين من الــدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للاتصالات وعددهم 193 دولة. 

يشار إلى أن لجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات هي لجنة تختص بالموافقة على القواعد التي يستخدمها مكتب الاتصالات الراديوية في تطبيق أحكام لوائح الراديو وتسجيل تخصيصات الترددات المقدمة من الدول الأعضاء.
 

كما تختص بمعالجة الموضوعات التي يحيلها المكتب إليها والتي لا يمكن حلها من خلال تطبيق لوائح الراديو والقواعد الإجرائية، وتنظر اللجنة أيضًا في تقارير التحقيقات بشأن حالات التداخل غير المنتهية بين الدول ووضع توصياتها، وتقديم المشورة لمؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية، والنظر في الطعون المقدمة من الدول الأعضاء ضد قرارات مكتب الاتصالات الراديوية بشأن تخصيصات الترددات.

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