تبدأ غدا.. كيف يصوت المصريون بالخارج في انتخابات مجلس النواب؟

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تبدأ عملية الاقتراع، فى انتخابات مجلس النواب 2020، الخاصة بمحافظات المرحلة الثانية، غدا الأربعاء، وتستمر على مدى 3 أيام، حتى يوم الجمعة المقبل، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية لانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم.



وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، والصادر فى 10 سبتمبر الماضى، فإن الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مدعوون للاقتراع وانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن تجرى عملية الانتخاب بمرحلتها الثانية، فى دوائر 13 محافظة، هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.



وتبدأ اللجان الانتخابية، الموجودة فى مقار البعثة الدبلوماسية، بمختلف دول العالم، استقبال أوراق الاقتراع التى يرسلها الناخبون إليها عبر البريد الحكومى.



ويتساءل الكثير من المصريين المقيمين فى الخارج، عن كيفية المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، وانتخاب أعضاء مجلس النواب بدوائرهم، وعن الإجراءات الواجب اتباعها حتى يتمكن كل منهم من الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ فى الخارج غدا الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيفية قيام المصريين فى الخارج بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020:



- لكل مصرى مقيم بالخارج الحق فى الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.



- أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات آلية استخدام البريد السريع للمصريين فى الخارج، وذلك للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، إذ حددت المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020، إجراء انتخابات مجلس النواب للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد، لكل ناخب على حدة، وترسل أوراق الاقتراع إلى لجان الانتخاب.



- كل ناخب مقيم خارج مصر عليه تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها محل إقامته بالخارج، من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للمادة الثالثة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020، التى حددت مواعيد تسجيل الناخبين التى بدأت من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضى، وحتى يوم السبت الموافق 10 أكتوبر الماضى.



- إذا ثبت قيد اسم الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل، وعليه الاحتفاظ بالرقم دون إطلاع أى شخص آخر عليه حتى نهاية العملية الانتخابية.



- يستطيع الناخب برقم التسجيل الخاص به على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، إذ إن المادة الرابعة من قرار الهيئة رقم 59 لسنة 2020 نصت على أن بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامى الفردى والقوائم، تتاح على الموقع الرسمى للهيئة، خلال الأيام المخصصة لكل دائرة، للطباعة وإرسال البطاقات لمقار البعثات الدبلوماسية، ويحصل عليها من سبق له تسجيل بياناته طبقا للمادة السابقة، وفقا لدائرة محل إقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة، ويقوم بطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المترشحين للنظام الفردى مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.



- يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف، ويقوم بإغلاقه، ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومى، أو جواز سفر سارى الصلاحية، متضمنا الرقم القومى، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت المرفق بهذا القرار كامل البيانات، وموقع من الناخب شخصيا، داخل ظرف يكفى تلك المستندات، ويثبت عليه من الخارج بياناته، وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم يرسل الأوراق بنفسه للجنة عن طريق البريد الحكومى المستعجل.









غرفة عمليات وزارة الهجرة



كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد ترأست غرفة عمليات الوزارة، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مصري بالخارج، وما لمسناه من تحرك المصريين بالخارج تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى، يعكس حرص المصريين بالخارج على المشاركة في تشكيل السلطة التشريعية، على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.



وأضافت وزيرة الهجرة أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتضمن 13 محافظة وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتستمر المرحلة الثانية يومي 2 و3 نوفمبر بطباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على ضرورة الإسراع في طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها في أسرع وقت كي يتمكن الناخب المصري بالخارج من إيصالها بالبريد السريع في الوقت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ليتسنى له الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات.