تحسبا للموجة الثانية.. نائب بـ«الشيوخ» يطالب بتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ناشد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا وتجنبا للغلق كما حدث في بلاد أوروبية عديدة، بسبب تفشي الفيروس بشكل أسرع عما كان عليه في بدايته.

وأكد «كمال»، في بيان له، اليوم الثلاثاء، علي ضرورة التطبيق الحاسم والحقيقي لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة الأعداد خلال هذه الفترة، حفاظا على أرواح المصريين من خطر الوباء.
وأشار «كمال»، إلى أن العالم كله تأثر بهذا الفيروس من جميع النواحي، لذلك يجب الالتزام الكامل بالاجراءات التي اتخذتها الدولة وعدم التهاون بها لمنع تفشي الفيروس مرة أخرى، حتى لا نضطر إلى تطبيق الحظر مرة أخرى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتفعيل عقوبات عدم ارتداء الكمامة طبقًا لما ورد في نص المادة 26 مکررا (1) من قانون الأمراض المعدية، والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من خالف حكم المادة 20 (مکرر) التي تلزم الأفراد بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن.

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