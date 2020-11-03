أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع نجم فالنسيا

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد مع لاعب الوسط الفرنسي جيوفري كوندوجبيا قادمًا من فالنسيا الإسباني، بعقد يمتد حتى عام 2024.





وسمح الاتحاد الإسباني للعبة لأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لاعب أخر وقيده في قائمة الفريق، وذلك عقب رحيل لاعب الوسط الغاني توماس بارتي إلى أرسنال الإنجليزي في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم يسمح الوقت للنادي بالتعاقد مع لاعب بديل.





وسبق لكوندوجبيا أن لعب في أندية لانس وإشبيلية وموناكو وإنتر ميلان قبل أن ينضم إلى بلنسية عام 2018، حيث لعب مع الفريق51 مباراة وسجل هدفين.





وعلى الصعيد الدولي فقد سبق لكوندجبيا أن أرتدى قميص المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات السنية، قبل أن ينضم للمنتخب الأول، لكنه لم يشارك كثيرا بسبب عدم استدعاء ديديه ديشامب المدير الفني له بصفة مستمرة، ليحصل على استثناء من (فيفا) للسماح له باللعب في منتخب أفريقيا الوسطى حيث تعود أصوله.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.



