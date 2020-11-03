رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية



واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية للمتحف، بالتأكيد أن مصر لديها واحدة من أعرق مؤسسات البريد فى العالم، لافتا إلى أنه مع التطورات المتلاحقة فى دور البريد والتحول الهائل فى عدد الخدمات التى يؤديها والتى أصبحت متوافرة من خلاله، فأصبح لزاما علينا ألا ننسى التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة، موجها الشكر لكل القائمين على أعمال ترميم المبنى وتطويره ليظهر بهذه الصورة المُبهرة



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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.



وفي هذا الصدد، تلقى الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.



وقال الدكتور حسام المصري: إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلي، حيث تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و843.482 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.045.089 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و100 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.861.633 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.844.878 شريط من "فيتامين سي" أقراص.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصرى التاريخى فى منطقة العتبة بوسط القاهرة. ورافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات لشئون التطور المؤسسى، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.