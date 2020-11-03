تعرف على تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، لمواجهة مصيرية أمام الزمالك، ضمن إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم غدًا الأربعاء ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء من السبت 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، ثم إلى الرابع من نفس الشهر، بسبب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربي.

التشكيل المتوقع لـ الرجاء الرياضي أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الرجاء الرياضي المتوقع ضد الزمالك، منقوص الحارس أنس الزيتي الذي ثبتت إيجابية عينته بفيروس كورونا، ليحل محله الحارس البديل محمد أبو عميرة.

حراسة المرمي: محمد أبو عميرة

خط الدفاع:عبد الإله مدكور، بدر بانون، إلياس الحداد، فابريس نجاه.

خط الوسط: سفيان رحيمي، عمر العرجون، فابريس نجوما.

خط الهجوم: بين مالانجو، محسن متولي، عبد الإله الحافيظي.

الجدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء الرياضي، بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي، على ملعب مركب محمد الخامس.

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