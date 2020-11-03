رئيس حزب "ديفا" التركي يهاجم أردوغان ويتعهد بالتخلص من العار

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:10 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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نقل موقع "تركيا الآن" تهديد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركى (ديفا) على باباجان، للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بقوله "سنتخلص من العار"، خاصة بعدما تسببت سياسات الرئيس فى إثارة المشاكل مع جيران تركيا.

 

وقال باباجان، خلال المؤتمر الإقليمى الأول لحزبه بمدينة غازى عنتاب: "تخيل أنك تجلس فى مكان به 200 جار، ثم تقول إن جميعهم أعداء لك، هل هذا يعنى أن المشكلة بك أم بـ 199 جارًا؟".

 

واتهم باباجان، الذى سبق أن تولى منصب وزير الاقتصاد فى حكومة أردوغان، نظام الرئيس بانتهاك السلطة القضائية فى بلاده عبر "مراسيم رئاسية"، فضلًا عن سحق إرادة الشعب التركى من خلال إقالة رؤساء البلديات المنتخبين قائلا: "سننهى العار، ونضع حدًا لانتهاك هيبة القضاء والقانون".

 

وأوضح باباجان أن حزبه يعمل على تعزيز سيادة القانون، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، كذلك تعزيز دور الهيئة الرقابية على الحكومة، وتلبية متطلبات الديموقراطية، واحترام الصحافة وحرية الرأى والتعبير، ونبذ العنصرية والتمييز العرقى الذى عاناه الأتراك فى عهد أردوغان.

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