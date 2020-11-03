تعليم القليوبية تكشف تفاصيل اعتداء معلمة على مديرة مدرسة ببنها

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
كشف عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، تفاصيل تعدى معلمة على مديرة مدرسة ابن خلدون الإبتدائية ببنها، عن طريق أمن الإدارة، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتكليف الشئون القانونية بالإدارة لتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وبيان أسبابها.

وأوضح مدير الإدارة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحقيقات كشفت أن المعلمة منقولة من المدرسة بسبب كثرة مشاكلها، وأنها دخلت للمدرسة بحجة الاطمئنان على ابنها التلميذ بالمدرسة، وفجأة تهجمت على المديرة بالألفاظ النابية، ومحاولة الحصول على دفتر الحضور والانصراف بدعوى أنها معها تكليف من الرقابة الإدارية بمراقبة المدرسة، وكشف المخالفات التي ترتكبها المديرة وأعاونها داخل المدرسة.

وتطورت الأمور لمشاجرة بين الطرفين، واستدعاء أمن الإدارة والذي حرر محضر إثبات حالة، ثم جرى استدعاء الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في قسم الشرطة، مؤكدًا أن الواقعة محل تحقيق بالإدارة والمخطئ سينال عقابة مهما كان حجمه أو وزنه.

وأكد "فتح الباب"، أنه غير مسموح بأي تجاوز داخل المدارس، مؤكدًا أنه سيجرى محاسبة المقصرين في حالة الخروج عن مقتضى العمل الوظيفي.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بنشوب مشاجرة بين معلمة سابقة بالمدرسة ومديرة المدرسة لرفض المديرة إعطائها دفتر الحضور والغياب، لأنها منقولة من المدرسة مؤخرا "يوليو الماضي"، لكثرة الشكاوي منها بارتكبها مشكلات مع زملائها في العمل.

وتبين من التحقيقات أن المعلمة تعدت بالسب والقذف علي مديرة المدرسة عندما طلبت منها بيان رسمي أنها عادت للعمل ورفضت إعطائها دفتر الحضور.

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة "الصخرة"

منذ 37 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من الرئيس السيسي بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

منذ ساعة و 10 دقيقة

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

04:30 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه