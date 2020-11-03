تعليم القليوبية تكشف تفاصيل اعتداء معلمة على مديرة مدرسة ببنها

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كشف عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية، تفاصيل تعدى معلمة على مديرة مدرسة ابن خلدون الإبتدائية ببنها، عن طريق أمن الإدارة، مشيرا إلى أنه جرى تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وتكليف الشئون القانونية بالإدارة لتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وبيان أسبابها.



وأوضح مدير الإدارة، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحقيقات كشفت أن المعلمة منقولة من المدرسة بسبب كثرة مشاكلها، وأنها دخلت للمدرسة بحجة الاطمئنان على ابنها التلميذ بالمدرسة، وفجأة تهجمت على المديرة بالألفاظ النابية، ومحاولة الحصول على دفتر الحضور والانصراف بدعوى أنها معها تكليف من الرقابة الإدارية بمراقبة المدرسة، وكشف المخالفات التي ترتكبها المديرة وأعاونها داخل المدرسة.



وتطورت الأمور لمشاجرة بين الطرفين، واستدعاء أمن الإدارة والذي حرر محضر إثبات حالة، ثم جرى استدعاء الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في قسم الشرطة، مؤكدًا أن الواقعة محل تحقيق بالإدارة والمخطئ سينال عقابة مهما كان حجمه أو وزنه.



وأكد "فتح الباب"، أنه غير مسموح بأي تجاوز داخل المدارس، مؤكدًا أنه سيجرى محاسبة المقصرين في حالة الخروج عن مقتضى العمل الوظيفي.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بنشوب مشاجرة بين معلمة سابقة بالمدرسة ومديرة المدرسة لرفض المديرة إعطائها دفتر الحضور والغياب، لأنها منقولة من المدرسة مؤخرا "يوليو الماضي"، لكثرة الشكاوي منها بارتكبها مشكلات مع زملائها في العمل.



وتبين من التحقيقات أن المعلمة تعدت بالسب والقذف علي مديرة المدرسة عندما طلبت منها بيان رسمي أنها عادت للعمل ورفضت إعطائها دفتر الحضور.