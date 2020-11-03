الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة "الصخرة"

حدد النادي الأهلي موعد الإعلان عن صفقة انتقال بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء.





وسيتم الإعلان عن ضم بانون رسميا عقب انتهاء لقاء الزمالك والرجاء في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري، خاصة إذا فشل الفريق المغربي في التأهل إلى النهائي.





جدير بالذكر أن الأهلي أنهى اتفاقه مع نظيره الرجاء، بشأن ضم اللاعب، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.





يشار إلى أن الأهلي كان قد ضمن تأهله إلى دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليلاقي الفائز من مباراة الزمالك والرجاء.



