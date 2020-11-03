باحث: محاولات حماس للتملص من الإخوان "هراء وخزعبلات" (فيديو)
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:54 م
شيماء حسن
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رفض كامل كامل، الصحفي المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، التصريحات التي خرجت بها جماعة حماس وكأنها تتملص من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي أحد أذرع الجماعة الإرهابية وفقًا لما جاء في بنودها.
وقال "كامل" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "محاولات حماس للتملص من الإخوان هو كلام اقرب إلى الهراء والخزعبلات لأن الإخوان هم أول من أسسوا حركة حماس، التي احترفت المتاجرة بالشعارات الدينية".
وأضاف "حركة حماس في البند الخامس من ميثاقها في تعريفها تقول أنها أحد أذرع جماعة الإخوان وهو تنظيم عالمي ويعتبر كبرى الحركات الإسلامية".
وتابع "لا يستطيع احد أن يزايد على مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ عهد جمال عبد الناصر مرورًا بعهد السادات ثم مبارك حتى الرئيس السيسي سواء بالدعم المادي أو المعنوي.
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر حتى الخميس الموافق ٥ نوفمبر، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR)
ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال "كامل" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "محاولات حماس للتملص من الإخوان هو كلام اقرب إلى الهراء والخزعبلات لأن الإخوان هم أول من أسسوا حركة حماس، التي احترفت المتاجرة بالشعارات الدينية".
وأضاف "حركة حماس في البند الخامس من ميثاقها في تعريفها تقول أنها أحد أذرع جماعة الإخوان وهو تنظيم عالمي ويعتبر كبرى الحركات الإسلامية".
وتابع "لا يستطيع احد أن يزايد على مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ عهد جمال عبد الناصر مرورًا بعهد السادات ثم مبارك حتى الرئيس السيسي سواء بالدعم المادي أو المعنوي.
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر حتى الخميس الموافق ٥ نوفمبر، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR)
ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.