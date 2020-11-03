باحث: محاولات حماس للتملص من الإخوان "هراء وخزعبلات" (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
رفض كامل كامل، الصحفي المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، التصريحات التي خرجت بها جماعة حماس وكأنها تتملص من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي أحد أذرع الجماعة الإرهابية وفقًا لما جاء في بنودها.

وقال "كامل" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "محاولات حماس للتملص من الإخوان هو كلام اقرب إلى الهراء والخزعبلات لأن الإخوان هم أول من أسسوا حركة حماس، التي احترفت المتاجرة بالشعارات الدينية".

وأضاف "حركة حماس في البند الخامس من ميثاقها في تعريفها تقول أنها أحد أذرع جماعة الإخوان وهو تنظيم عالمي ويعتبر كبرى الحركات الإسلامية".

وتابع "لا يستطيع احد أن يزايد على مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ عهد جمال عبد الناصر مرورًا بعهد السادات ثم مبارك حتى الرئيس السيسي سواء بالدعم المادي أو المعنوي.

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر حتى الخميس الموافق ٥ نوفمبر، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR)

ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد موعد الإعلان عن صفقة "الصخرة"

منذ 38 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

04:35 م

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

04:30 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه