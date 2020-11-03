باحث: محاولات حماس للتملص من الإخوان "هراء وخزعبلات" (فيديو)

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رفض كامل كامل، الصحفي المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، التصريحات التي خرجت بها جماعة حماس وكأنها تتملص من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن حركة حماس هي أحد أذرع الجماعة الإرهابية وفقًا لما جاء في بنودها.



وقال "كامل" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "محاولات حماس للتملص من الإخوان هو كلام اقرب إلى الهراء والخزعبلات لأن الإخوان هم أول من أسسوا حركة حماس، التي احترفت المتاجرة بالشعارات الدينية".



وأضاف "حركة حماس في البند الخامس من ميثاقها في تعريفها تقول أنها أحد أذرع جماعة الإخوان وهو تنظيم عالمي ويعتبر كبرى الحركات الإسلامية".



وتابع "لا يستطيع احد أن يزايد على مصر في دعم القضية الفلسطينية منذ عهد جمال عبد الناصر مرورًا بعهد السادات ثم مبارك حتى الرئيس السيسي سواء بالدعم المادي أو المعنوي.



أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، وذلك لمدة أربعة أيام بدءًا من يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر حتى الخميس الموافق ٥ نوفمبر، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR)



ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

