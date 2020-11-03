البابا تواضروس يستقبل سفير مصر في قبرص

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم السفير عمرو حمزة سفير مصر في قبرص.

وتم تعيين "حمزة" سفيرًا لمصر بالعاصمة القبرصية نيقوسيا في يوليو الماضي.

كان البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم Prof. Laurent Coulon مدير المعهد العلمى الفرنسي للآثار الشرقية (IFAW)، وبرفقته Prof. Frederic Abecassis مدير الدراسات بالمعهد، والدكتور مجدى جرجس الأستاذ بالمعهد.

كما تقدم البابا بالتعازى للأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر فى رحيل الأب المبارك القمص دوماديوس بخيت كاهن كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر، عن عمرٍ قارب الـ ٦٦ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣٧ سنة.

ولد في ٢١ فبراير ١٩٥٥ وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية عام ١٩٧٩سيم قسًا في٣ ديسمبر ١٩٨٣ على مذبح دير الشهيد مار بقطر بحجازة بقوص بيد مثلث الرحمات الأنبا مكاريوس مطران قنا السابق ونال رتبة القمصية في ٦ أغسطس ١٩٨٩انتقل للخدمة بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالأقصر.

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