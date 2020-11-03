تجديد تعاقد حارس الألومنيوم لموسمين

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أعلن الجهاز الفني لنادي الالومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، إنهاء إجراءات تجديد التعاقد لحارس مرمى الفريق ابراهيم عرفات، لمدة موسمين.



وأكد عبد اللطيف على أهمية تواجد الحارس الشاب مع الفريق هذا الفترة المقبلة لاسيما وانه يرى فيه مواصفات حارس المرمى القائد القادر على حماية عرين نادي الألومنيوم.



وأشار عبد اللطيف الي ان الفرصة أمام الجميع متاحة، وعلى اللاعبين الاجتهاد والحفاظ عليها، موضحا انه لايوجد وقت أمامنا وعلى الجميع الالتزام والتركيز خلال الفترة القليلة التي تفصلنا عن انطلاق المسابقة، من أجل تحقيق هدف الصعود.



واعرب ابراهيم عرفات عن سعادته بتمسك المدير الفني للفريق بإنهاء التجديد والذي وصفه بأنه الدفعة التي سوف تجعله يبذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن عرين نادي الألومنيوم بيته الذي تربى فيه.



يذكر ان ابراهيم عرفات من أبناء نادي الألومنيوم الذي تدرج بناشئين النادي مواليد91 حتى تم تصعيده لفريق الدرجة الأولى، سبق ل"عرفات" الانتقال لنادي القناة على سبيل الاعارة ثم عاد لصفوف الألومنيوم الموسم المنقضي، وسبق له ان تلقى عرضا من نادي الزمالك لم تتم إجراءاته للخلاف على المقابل المادي، ليقوم الحارس مؤخرا بتجديد تعاقده مع نادى الألومنيوم بناءا على رغبة المدير الفني للفريق.