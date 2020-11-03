تعرف على أرقام موسيماني مع الأهلي حتي الآن

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:40 م
موسيماني
موسيماني
علاء خليف
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يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة الفريق الأحمر يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد "برج العرب" بالإسكندرية ضد المتأهل من فريقي الزمالك والرجاء المغربي.

وتولي موسيماني تدريب الأهلي مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي رحل عن تدريب الفريق الأهلاوي بشكل مفاجئ بسبب ظروف عائلية.

وقاد موسيماني فريق الأهلي في 6 مباريات في مختلف البطولات حتي الآن، حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة مع الفريق، سجل لاعبو الأحمر تحت قيادته 12 هدفًا، وصنع هدف وحيد.

خاض المدرب الجنوب إفريقي 4 مباريات مع الأهلي في بطولة الدوري حقق المارد الأحمر الفوز في 3 مباريات على حساب أندية المقاولون (1-0)، إنبي (3-0)، طلائع الجيش (3-0)، وتعادل سلبيًا مع بيراميدز.

بينما قاد الأهلي لتخطي عقبة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز في مباراة الذهاب على استاد "محمد الخامس" بهدفين دون رد، بينما كرر انتصاره في مصر بنتيجة 3-1 وقاد فريقه لبلوغ المباراة النهائية للبطولة.

ويواجه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المتأهل من الزمالك والرجاء المغربي يوم 27 نوفمبر على استاد برج العرب بالاسكندرية.

ويتطلع موسيماني للتتويج مع الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصبح ثاني ألقابه بالبطولة القارية بعدما حصد اللقب عام 2016 مع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على حساب فريق الزمالك.

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