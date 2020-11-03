عاجل.. 4 حالات إصابة بفيروس كورونا فى أندية البريميرليج

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء وجود أربعة حالات مصابة بفيروس كورونا بين الأندية التي تشارك في البريميرليج للموسم الجاري.


وقالت الرابطة في بيان: " يُمكن أن نؤكد أنه في الفترة ما بين يوم 26 اكتوبر وحتى 1 نوفمبر تم إختيار 1446 موظف ولاعب للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومن بين هؤلاء ظهرت أربعة حالات إيجابية".


ورفضت الرابطة في بيانها الكشف عن أسماء المصابين أو أسماء الفرق التي تضمهم في الوقت الذي سيتم فيه عزل المصابون لمدة عشرة أيام.

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