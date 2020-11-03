رئيس جامعة طنطا: التعاقد مع مستشفيات جديدة لعلاج أعضاء التدريس

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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عماد عثمان، على فتح حالات دخول المستشفيات من الحالات الغير طارئة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى كافة المستشفيات الخاصة والحكومية والجامعية، بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة واعتمادها من رئيس الجامعة بالتفويض الممنوح له.



وأوضح الدكتور عماد عثمان، موافقة مجلس الجامعة على محاسبة مستشفيات جامعة طنطا فى علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم طبقًا لأسعار المؤسسة العلاجية لسنة 2017 بدلًا من المؤسسة العلاجية لسنة 2010 بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، مشيرًا إلي تغطية الجامعة كامل التكلفة حالة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة للحالات الطارئة وغير الطارئة.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة لاختيار المستشفيات وتنفيذ التعاقد معها برئاسة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعضوية كل من الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة، الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة.