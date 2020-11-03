صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
استقبل مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بجامعة القاهرة طلاب كليات الجامعة مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق  بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم  من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة  مخدر "الفودو والأستروكس" وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" من خلال متخصصين لدى الصندوق‪، وذلك في إطار الحرص على توعية شباب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات. 

ومن ضمن أنشطة مقر الصندوق بجامعة القاهرة "  بيت التطوع "  هو التعلم باللعب من خلال "عجلة المعلومات" وهى عبارة عن دائرة  تتضمن  مجموعة  معلومات  عن الأفكار والمعتقدات  المغلوطة حول المواد المخدرة  من خلال طرح عدده أسئلة  مثل "  ما علاقة  التدخين بتشوية جمال المرأة ؟... وأيضا عن  خطورة تعاطى مخدر  الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة  بأن  المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التريكز.. أو تزيد من القوة البدنية  وغيرها من المعتقدات الخاطئة  من  كوّن  المخدرات  تزيد الثقة بالنفس "، وعندما  يقوم الطالب بلف عجلة المعلومات  ووقوفها على احدى هذه الأسئلة  يقوم أحد المتخصصين برد على استفسارات وأسئلة الطلاب  وعرض  المعلومات بطرق علمية  عن اضرار  التدخين والتعاطى فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان.
كما يتم أيضا إطلاق مبادرات لتوعية الفتيات بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات  وارتباطها بالآثار السلبية على كافة نواحي الجسم من الشعر والعيون والبشرة وتوزيع مطبوعات على الطالبات عن كيفية الوقاية وطرق العلاج.
‏‪
ووجهت " القباج" بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب  الجامعات في إطار حرص الوزارة  على رفع الوعى المجتمعى لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان لافته الى أن بيت التطوع هو مقر لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات، كما وجهت بالتوسع في انشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعة حلوان ثم سوهاج  خلال الأيام المقبلة. 

من جانبه قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن مقر الصندوق" بيت التطوع " بمقر جامعة القاهرة  يستقبل  طلاب الجامعة منذ بداية العام الدراسى الجديد  وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد وتوفير  مواد التعقيم، ويتم تنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح للمفاهيم المغلوطة، كما يتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى، لافتا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 1500  ألف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة منذ بداية  العام الدراسي الجديد وحتى الآن.
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات
صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل 1500 طالب وطالبة لتوعيتهم بأضرار المخدرات

أخبار تهمك

الكشف عن أسباب استبعاد أحمد فتحي عن المنتخب

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

02:27 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه