موسيماني يُمدد راحة لاعبي الأهلي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي مد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام إضافية بعد حسم لقب الدوري ونهاية البطولة بصورة رسمية.


وتقرر أن يعود اللاعبين للتدريبات إعتباراً من السبت القادم حيث سيبدأ الجهاز الفني الإستعداد لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.


يُذكر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين عقب نهاية مباراة طلائع الجيش في ختام بطولة الدوري قبل أن يقرر مد الراحة لمدة أربعة أيام أخرى.

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