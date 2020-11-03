القبض على رجل مسلح بساطور وسط العاصمة الفرنسية باريس

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:57 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
وكالات
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أفادت وسائل فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الفرنسية، أعلنت القبض على رجل مسلح بسكين كبيرة (ساطور)، كان يتجول في منطقة بير لاشيز، وسط العاصمة باريس.

 

وقالت الشرطة الفرنسية، إنها ألقت القبض على الرجل، بعد أن أبلغ بعض المارة الذين رأوه، الشرطة عن وجوده، حيث طوقت الشرطة المنطقة لفترة وجيزة، واعتقلته في غرفة بأحد الفنادق.

 

أوقفت الشرطة الفرنسية، اليوم الأحد، شخصين آخرين في إطار التحقيق في هجوم نيس، مما يرفع عدد الموقوفين إلى 6، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن مهاجم مدينة نيس يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما.

 

وذكر موقع "Europe 1"، أن المهاجم يتحدث باللغة الفرنسية، مضيفًا أن عناصر الشرطة الفرنسية لم يعثروا بحوزته على شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول.

 

 

وقد أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال شخص نفذ هجومًا بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.

 

 

وقد قررت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق الكنائس ودور العبادة بمدينتي "نيس وكان" بعد الهجوم بالسكين قرب كنيسة نوتردام.

 

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فرنسا رجل مسلح بساطور باريس العاصمة الفرنسية الشرطة الفرنسية

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