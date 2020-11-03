البنك المركزي يدخل تعديلات على مبادرة سداد أجور العاملين بالقطاع السياحى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:48 م
البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحى بضمان وزارة المالية.


وكان البنك المركزي اعلن في يونيو الماضي عن مبادرة لسداد قروض العاملين بوزارة السياحية  قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة لدعم قطاع السياحة  من خلالا استمرار صرف الشركات العاملة بهذا القطاع مرتبات العاملين بها بعد الاثار السلبية لأزمة كورونا علييها.

  

وأوضح والبنك المركزي في قرار له صادر بتوقيع نائب المحافظ جمال نجم وموجه للبنوك المصرية، أن التعديلات تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وبالنسبة للعملاء الذين تم منحهم فى إطار المبادرة يتم السماح لهم بالحصول على تمويل لسداد ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح إجمالى الاستفادة ستة أشهر.

 

وأشار البنك المركزى المصرى، إلى تعديل البند 7 المتضمن تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا وبحد أقصى 15 ألف جنيه شهريًا للعامل، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص نسبة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

 

وجاء نص التعديل "أصبح التعديل كما يلي: "تخصيص 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا، وبحد أقصى 15 ألف جنيه للعامل شهريًا، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وتخصيص النسبة المتبقية من التسهيالت الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية".

 

أخبار تهمك

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن أسباب استبعاد أحمد فتحي عن المنتخب

منذ أقل من ساعة

تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 19 ساعة

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

02:27 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه