



شركة بتروتريد وطريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2020 من خلال رابط موقع الشركة الالكتروني





لقد أعلنت شركة بتروتريد لخدمات البترول التابعة لوزارة البترول عن بدأ تسجيل قراءة العداد للغاز الطبيعي وذلك من بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٠، ويستمر ذلك الي نصف الشهر تقريباً، وقد قامت شركة بتروتريد بإنشاء موقع خاص للسداد حيث يتمكن جميع المواطنين من الاستعلام عن فاتورتهم الشهرية، ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لديهم علي ذلك الموقع ايضاً، ويمكن للمواطن معرفة ما قام باستهلاكه من الغاز الطبيعي من خلال موقع شركة بتروتريد، لكي يعرف ما المبلغ الذي يمكن تسديدة شهرياً.





توجيهات قطاع البترول بإنشاء ذلك الموقع الإلكتروني

وجاءت التوجيهات من قطاع وزارة البترول حول إنشاء الموقع الالكتروني، وذلك تشديداً منهم علي ضرورة دخول جميع المواطنين علي ذلك الموقع تسهيلاً عليهم في الاستفادة الكاملة من الخدمة وتيسيراً منهم للمواطن في عدم ضرورة الذهاب لدفع الفواتير، فمن الممكن الاطلاع علي كل ما يريد المواطن معرفته من خلال ذلك الموقع، يمكن ان يستعلم عن فاتورته ويمكن أن يستعلم عن استخدامه للغاز لكي يتابع كل شهر مدي استهلاكه لها ويمكن ايضاً ان يسجل قراءة عداده من خلال ذلك الموقع، وجاءت كل هذه التشديدات حرصاً من الوزارة في عدم تجمع المواطنين بسبب انتشار فيرس كورونا، حرصاً علي سلامتهم وللحد من انتشار ذلك الفيروس.





خطوات التسجيل لقراءة عداد الغاز الطبيعي من خلال موقع شركة بتروتريد

- في البداية يتم الدخول علي الموقع الالكتروني لشركة بتروتريد ( اضغط هنا ).





- ويقوم المواطن باختيار تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.





- ثم يقوم بتحديد منطقته السكنية والمحافظة التابع لها الشخص.





- يقوم الموقع بطلب ملئ بيانات مثل فرع ولا شقة ولا قطاع ولا عمارة لكي يتعرف الموقع علي ما يقوم العميل بسداده.





- النقر علي المربع الاسود وهو قراءة العداد ويتم ملئه بالقراءة الشخصية.





- وفي النهاية يقوم العميل بالضغط علي كلمة إرسال لكي يتم عملية تسجيل القراءة وإرسالها.





ويمكن تسديد الفاتورة من خلال تطبيق محفظة كاش الخاصة بالبنك الأهلي او موقع جوميا او من اي منفذ من المنافذ الالكترونية المنتشرة مثل مصاري وامان وفوري وبي وضامن.