بعد انتهائه.. تعرف على أهداف محور كلابشة في أسوان

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أعلن وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، خلال الساعات الأخيرة، عن الانتهاء من محور كلابشة في مدينة أسوان الذي سيلعب دور كبير في الربط بين الطرق خلال الفترة المقبلة، وذلك لتسهيل الانتقال بين المحافظات المختلفة، ضمن خطط الدولة لتأهيل منظومة الطرق.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن محور كلابشة فوق النيل بأسوان، حسب ما أعلن المختصين وعلى رأسهم وزير النقل والمواصلات:



1- بدأ العمل فيه بموجب القرار الوزارى رقم 1313 لسنة 2013، وتبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه.



2- يبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعى (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعـية والترع والمصـارف وبلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزًا للافتتاح خلال الفترة القادمة.



3- - يقع محور "كلابشة"، شمال مدينة كوم أمبو بـ 15 كم فى المسافة بين كوبرى أسوان الملجم وكوبرى ادفو، ويمتد بطول 6 قرى وهي "فارس وفطيرة والسلسلة" التابعة لمركز كوم أمبو، و"دهميت ودابود والأمبيركاب" التابعة لمركز نصر النوبة.



4- - يعد كوبرى كلابشة الجديد أحد أبرز المشاريع التنموية بمحافظة أسوان، وأكبر مشروعات الكبارى بصعيد مصر.





5- -يعمل مشروع محور كوبرى كلابشة على زيادة المساحات الزراعية، واتساع المجال الصناعى ودعم التنمية السياحية لأنه يعمل على ربط شرق النيل بغربه.



6- يهدف إلى ربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعي الشرقي من أجل تخفيف الاختناقات المرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتيسير على المواطنين، وتحقيق التنمية في صعيد مصر عن طريق زيادة حركة نقل البضائع إلى صعيد مصر.





7- المحور يربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة فى نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادى النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوى الغربى وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعى الشرقى بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوى وزيادة الامتداد العمرانى لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.





