إخلاء سبيل المتهمين بنشر أخبار كاذبة لصالح الجماعة الإرهابية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى اخلاء سبيل جميع المتهمين المعروضين اليوم أمام غرفة المشورة  في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 



ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.



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