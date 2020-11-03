ليخرج من تهمة احتفظ لنفسه بأوراق عمل.. فتورط بتهمة جديدة والإنذار جزاؤه

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، س.ع مدير عام القضايا ندبًا بإحدي شركات الإسكان، بعقوبة الإنذار، لما نُسب اليه من الاحتفاظ بأصل أوراق متعلقة بالعمل، تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري ابريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وثبت للمحكمة، أنه أحتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري ابريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوي المقامة، وأفاد بحصوله علي تلك البيانات، وانه قام بتقديمها للمحكمة، لاتهامه فيها علي خلاف الحقيقية، وهذه المستندات تثبت ان الطعن محل المخالفة ليس من اختصاصه، وإنما اختصاص رئيس القطاع " مقدم الشكوى"، ونفي حصوله علي تلك المستندات من مكتب رئيس مجلس الإدارة، وإنما كانت ملقاة في كراتين بمقر الشركة وفي طرقات الإدارة، وان سبب تقديمها هو إثبات براءته وأن المستندات لا تحوي أي بيانات عن الشركة.

ورأت المحكمة، أنه كان من الممكن أن يتقدم فى سبيل إثبات براءته، بطلب إلي المحكمة المختصة لاستخراج صورة رسمية من هذه البيانات والمستندات، إلا أنه لم يقم بذلك وفضل الحصول على هذه المستندات بطريقة غير مشروعة مخالفا بذلك نص البند (3) من المادة (79) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1978 الذى يحظر على العامل (الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصيا).

أخبار تهمك

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن أسباب استبعاد أحمد فتحي عن المنتخب

منذ أقل من ساعة

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه