إيران تسجل 422 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، وفاة 422 شخصا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وشهدت إيران، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات بواقع 8932 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 637712 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وحصد الفيروس أرواح 36160 حتى الآن.

وسجلت إيران، في الحصيلة السابقة ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات بلغ 449 حالة.

وكشفت السلطات الصحية الإيرانية، أن كافة الأقاليم (31) لا تزال في وضع صحي خطير، 27 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

وتعتبر إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا جراء تفشي الوباء.