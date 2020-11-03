بسبب رقصه فى فرح درة.. خالد الصاوي يتصدر ترند "تويتر"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنان خالد الصاوي تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة " تويتر " بسبب رقصه فى حفل زفاف الفنانة درة ورجل الأعمال هانى سعد.

في سياق متصل، تم عقد قران الفنانة درة على رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت درة عدة صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصور: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وكتبت لها الفنانة لطيفة، "الف مبروووووك يا حبيبتى ربى يسعدكم ويهنيكم الله غالب كنت نتمنى نكون معاك".

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