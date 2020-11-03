بسبب حادث إرهابي.. سيرتدي لاعبي سالزبورج شارات سوداء أمام بايرن ميونخ

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية نمساوية عن أن  نادي ريد بول سالزبورج سيرتدي لاعبيه لشارات سوداء لتكريم ضحايا الحادث الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم، وذلك خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا والتي تقام اليوم الثلاثاء.


ووفقًا لصحيفة (آبا) النمساوية أن قوات شرطة سالزبورج لن تضيف المزيد من العناصر في الملعب في الوقت الحالي، لكنها ستتواجد في البلدة القديمة بالمدينة وفي الأماكن الهامة بعناصر أكثر من المعتاد.


وذكر سالزبورج بطل الدوري النمساوي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "قلوبنا في فيينا".


ووصلت بعثة فريق بايرن ميونخ، حامل لقب دوري الأبطال، إلى سالزبورج في وقت متأخر من أمس الاثنين، وهي الليلة ذاتها التي لقي فيها خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم (من بينهم أحد الجناة برصاص الشرطة) في الهجوم الذي وقع في العاصمة فيينا، ولا يزال من غير الواضح إذا كان ذلك الجاني يتصرف بمفرده.

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