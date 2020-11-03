كلوب يقدم دليل براءة صلاح

رد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي على الإتهامات التي تم توجيهها لمهاجم الريدز الدولي المصري محمد صلاح بإدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء ضد وست هام يونايتد السبت الماضي.









وقال كلوب لوسائل الإعلام الإنجليزية : " كل من شاهد اللعبة تقريباً يعتقد أنها مخالفة " وأضاف انه تحدث مع صلاح حول لياقته البدنية بعد تعرضه لثلاثة لكمات في قدمه إحداها من كرة ركلة الجزاء.









يُذكر أن ليفربول يحل ضيفاً اليوم الثلاثاء على فريق نادي أتالانتا الإيطالي وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



