13 لاعبا فى المران الأول لمنتخب مصر ببتروسبورت

يخوض المنتخب الوطني عصر اليوم الثلاثاء مرانه الاول في المُعسكر المفتوح على ملعب بتروسبورت تحت قيادة المدير الفني للفراعنة حسام البدري.









يأتي هذا المُعسكر إستعداداً للمواجهة التي تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب توجو يوم الرابع عشر والسابع عشر من شهر نوفمبر الجاري لحساب منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.









ويشارك في مران اليوم 13 لاعباً وهم :-









الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )واكرم توفيق (الجونة)



