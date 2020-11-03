13 لاعبا فى المران الأول لمنتخب مصر ببتروسبورت

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يخوض المنتخب الوطني عصر اليوم الثلاثاء مرانه الاول في المُعسكر المفتوح على ملعب بتروسبورت تحت قيادة المدير الفني للفراعنة حسام البدري.


يأتي هذا المُعسكر إستعداداً للمواجهة التي تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب توجو يوم الرابع عشر والسابع عشر من شهر نوفمبر الجاري لحساب منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.


ويشارك في مران اليوم 13 لاعباً وهم :-


الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي واحمد توفيق  ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي)  وحسام حسن واحمد ابوالفتوح  (سموحة ) طاهر  محمد طاهر  (المقاولون العرب )واكرم توفيق (الجونة)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر البدري أمم أفريقيا

أخبار تهمك

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أسباب استبعاد أحمد فتحي عن المنتخب

منذ ساعة

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

منذ ساعة و نصف

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

شوقي غريب يجهز 31 لاعباً من أجل بطولة إفريقيا

هل يسير البدري علي خطي فايلر في تدريب منتخب مصر؟

اللاعب الأكثر حظاً بتعيين حسام البدري مدرباً لمنتخب مصر؟.. قائمة منتخب مصر تجيب

أقوى مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد ليبيريا

البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادا لمعسكر نوفمبر

حسام البدري يقرر ضم رمضان صبحي لمعسكر المنتخب المقبل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

02:27 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه