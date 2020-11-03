مصطفى خاطر يمازح جمهوره بصورة من كواليس فيلمه الجديد "ثانية واحدة"

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مازح الفنان مصطفى خاطر جمهوره فى أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر مصطفى خاطر بالصورة برفقة الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب أحمد شيبة وهو نائم على سرير ، وذلك من كواليس فيلم ثانية واحدة .



وعلق مصطفى خاطر على الصورة ممازحاً :" شيبة يا عيني جاي مطبق بس أنا وفيشا معندناش رحمة.



والجدير ذكره أن مصطفى خاطر يعرض له حالياً بجميع دور العرض فيلمه الجديد "الصندوق الأسود"، وهو بطولة منى زكي، محمد فراج، ومجموعة مميزة من النجوم ، وهو تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.



فيلم "ثانية واحدة" يُشارك في بطولته دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج محمد السبكي.



والفيلم إخراج: أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.



