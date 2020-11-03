بتكلفة 10 مليون جنيه.. افتتاح معهد بهوت الاعظادي الثانوي الأزهري بنبروه

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إفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء،يرافقة الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف، معههد بهوت الاعدادى الثانوى الازهرى فتيات بقرية بهوت بمركز نبروه، بتكلفة اجمالية شاملة الارض والانشاءات والتجهز تصل الى 10 مليون جنيه وبمشاركه الجهود الذاتية، وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من الازهر الشريف ضم الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية، والدكتور نظير عياد الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية،وعدد من وكلاء الوزارة بالازهر الشريف، والدكتور السيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقه الازهرية بالدقهلية، وذلك برعاية فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر.

وجدير بالذكر ان المعهد الذى تم افتتاحه مقام عل مساحة 1400 متر مربع ويتكون من 5 ادوار ويضم 12 فصل، ويتسع 140 طالبة، كما ضم معمل كمبيوتر، معملين للعلوم، ومكتبه والمعهد يخدم قرية بهوت و10 من القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية للقرية، وقد تفقد المحافظ ومرافقوه من الوفد الازهرى الفصول الدراسية بالمعهد والمعامل والمكتبه، واشاد المحافظ بالمستوى المتميز للمعهد،وقد ثمن محافظ الدقهلية مشاركات الجهود الذاتية لابناء الدقهلية مع الدولة فى تنفيذ المشروعات الخدمية، والصحية والتعليمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيفا للعبئ عن المواطنين، وخلال استقبال محافظ الدقهلية لوكيل الازهر والوفد المرافق له اكد د. مختار إعتزازه بالازهر الشريف وعلمائه الاجلاء ودورهم المتميز فى نشر رسالة الاسلام الوسطى، مشيرا ان مصر دائما يعرفها العالم بانها بلد الازهر، وفى ذات السياق ثمن المحافظ جهود القائمين على العمل بالمنطقة الازهرية بالدقهلية فى الارتقاء بالمستوى التعليمى لطلاب المعاهد الازهرية والتى اسفرت خلال الفترة الماضيه عن تحقيق معاهد المنطقة الازهرية بالدقهلية المركز الاول بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية فى الجوده والاعتماد مشيرا ان ذلك لم يكن ليتحقق الا بجهود القائمين على العملية التعلمية بالمعاهد الازهربة بالمحافظة.

وفى ذات السياق قال الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف ان مؤسسة الازهر تمتلك مدرسة علمية تمتلك منهجيه واستراتيجية علمية وتعليمية تتوارثها الاجيال المتعاقبة لتأكيد رسالة الاسلام السمح ونشرها مصر والعالم، واضاف وكيل الازهر الدقهلية قلب الدلتا وهى محافظة عريقة تتميز بالعلم والتفوق والابداع انجبت لمصر كوكبة من الاعلام اثروا جوانب الحياة فى مصر والعالم، ووجه وكيل الازهر الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية لدعمه المتواصل للمعاهد الازهرية وللقائمين على العمل بالمنطقة الازهرية بالدقهلية، وفى نهاية الزيارة تبادل محافظ الدقهلية ووكيل الازهر الدروع تاكيدا لاواصر التعاون بين المحافظة والازهر الشريف من اجل تحقيق الرقى والتقدم لمصرنا الغالية..

وحضر الزيارة د. رضا قويطه رئيس مركز ومدينة نبروه.