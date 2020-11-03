هدى المفتي تستعرض لياقتها في الباليه لـ جمهورها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة هدى المفتى، جمهورها بـ فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "المفتى" فى الفيديو من صالة الباليه وهي ترقص وتستعرض لياقتها.

في سياق منفصل، شاركت هدى المفتى فى مسلسل فالنتينو مع النجم عادل إمام، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2020.

يذكر ان مسلسل "فالنتينو " بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

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