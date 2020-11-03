حبس متهمين لقيامهم بصفع وتحرش بفتاة في البساتين

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قررت نيابة البساتين الجزئية حبس متهمين لقيامهما صفع فتاة بعد التحرش بها بالبساتين دائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشور مرفق به صور ومقطعى فيديو لمشادة كلامية مع شخصان، وقال نشطاء مواقع التواصل إن أحد الشخصين كان يقف بجوار سيارة ملاكى بشارع النصر وأثناء مرور فتاة قام بالتحرش بها لفظيا، وعندما نهرته قام الآخر بالنزول من السيارة ونشبت مشادة كلامية معها فقام بصفعها.





ويظهر في الفيديو عدد من المواطنيين تصادف مرورهم، وهم يعاتبون الشخص الذى صفع الفتاة على فعلته، فيبرر بان الفتاة سبته بوالدته فقام بصفعها.

وقام رجال المباحث تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بضبط المتهمان قبل مغادرتهم مكان الواقعة



وتم تحرير محضر بالواقعة، واحالته للنيابة العامة.