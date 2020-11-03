ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.70% بختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% رابحاً 10 نقاط ليغلق عند مستوى 1436.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 309.5 ألف دينار بحريني.







