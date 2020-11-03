ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.70% بختام التعاملات
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:09 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% رابحاً 10 نقاط ليغلق عند مستوى 1436.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 309.5 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 43.25% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.36%، كما صعد سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.
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