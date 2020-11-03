ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.70% بختام التعاملات

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:09 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% رابحاً 10 نقاط ليغلق عند مستوى 1436.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيممة 309.5 ألف دينار بحريني.


 وصعد بسوق البحرين اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 43.25% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.36%، كما صعد سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن أسباب استبعاد أحمد فتحي عن المنتخب

منذ أقل من ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

منذ ساعة و 28 دقيقة

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ ساعة و نصف

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد تحسن أسعار النفط .. مؤشر سوق البحرين يقفز 1.4% بختام الجلسة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام جلسة الأربعاء

ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.30% في ختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق البحرين يصعد 0.33% في ختام جلسة منتصف الأسبوع

تراجع هامشي بمؤشر سوق البحرين في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

02:27 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه