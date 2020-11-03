انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بدء التصويت في 36 ولاية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:19 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
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بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في 13 ولاية أبرزها تكساس وكاليفورنيا وأيوا وأريزونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

  

وذكرت القناة، أن جمالي الولايات التي بدأت التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية 36 ولاية والعاصمة واشنطن.

 

وأشارت القناة، إلى أن أكثر من 2.3 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر في ولاية أريزونا من أصل 4.2 مليون شخص مسجلين.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

 

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

 

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

 

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

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