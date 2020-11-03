تأجيل محاكمة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بتهمة مشاجرة مع سيدة بالتجمع

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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار علي عبد الحميد وامانة سر ناصر عبد الرازق تاجيل محاكمة صالح جمعه لاعب النادي الأهلي بتهمة مشاجرة مع سيدة بالتجمع في القضية 5045 لسنة 2018 القاهرة الجديدة لجلسة 10 نوفمبر للتصالح.





كان أمر رئيس نيابة الجيزة، بإخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذى دهسه بسيارته على كورنيش النيل، حيث تصالح لاعب الأهلى صالح جمعة، مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام.



وكشفت مصادر أن صالح جمعة لاعب الأهلى لم يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة.

وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.

ومع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه وتم ترحيله الى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها.

وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بي ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة، لاعب كرة بالنادي الأهلي، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمي ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفي الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن، وا س ي 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفي الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفي من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 332019، وباسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

ووقع حادث تصادم بين سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلي بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك، ما أدى لتهشمهما دون وقوع أى إصابات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، مفادة وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، لمكان الواقعة.