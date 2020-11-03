"أسلوبهم الخطف".. اعترافات عصابة سرقة متعلقات المواطنين بشبرا مصر

Advertisements

أدلى عاطلين أمام نيابة شبرا، اليوم الثلاثاء، باعترافات تفصيلية بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" ملكهم، وأضافا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة استكمال تحريات المباحث.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث شبرا مصر مفاده أنه حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم)، حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما.. وبحوزتهما حقيبة يد وبداخلها (هاتف محمول، مبلغ مالى، متعلقات شخصية).



وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.



حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة.