بهذه الطريقة.. عصام صاصا يروج لمهرجان "ايه الحكاية"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج مؤدى المهرجانات الشعبية عصام صاصا، لأغنيته الجديدة بعنوان "ايه الحكاية".


ونشر عصام صاصا، البوستر الرسمي للمهرجان عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب: دلوقتى تقدروا تسمعوا على قناتي الرسمية على اليوتيوب مهرجان " ايه الحكاية" ، يلا كل اللي بيحبني يشير التراك عايزه يطلع تريند. 


والجدير بالذكر أن عصام صاصا شارك عمر كمال مؤخرًا في ديو غنائي بعنوان "أنا مستغني عنكم".


وجاءت كلمات الأغنية كالآتي "أنا مستغني عنكم همشي ومش هرجعلكم .. انتو جيتو عليا كتير .. وأنا ياما استحملتكم.. علمتوني الأسي .. ومشوفتش غير أذي شوفت المر أنا منكو والخير بيتنسي .. كله باعني مين أشتري.. صاحبي خاني وأفتري .. مش فاهم أيه اللي جري مع إني كنت بحب أماشيه.. أنا إنسان كاره نفسه وإنتو عليا كتير تقسو .. ليه في جراحي بتتوصو.. وأنا زعلكم بزعل عليه".

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