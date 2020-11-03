عمرو دياب يطرح فيديو حفله بمهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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طرح النجم الكبير عمرو دياب، عبر قناته على يوتيوب مقاطع من حفله الغنائي بختام مهرجان الجونة السينمائي.


ونشر الهضبة مقاطع من الحفل علي أنغام أغنيته الجديدة الجو جميل وسط تفاعل كبير من النجوم والفنانين الذين حضروا الحفل.


وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا في ختام مهرجان الجونة وسط حضور كبير من ضيوف المهرجان، وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه كان في مقدمتها احدث أغانيه "الجو جميل" والتي طلبها الحضور أكثر من مرة.


أغنية الجو جميل من كلمات محمد القياتي ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس.

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