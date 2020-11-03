إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي اخلاء سبيل جميع المتهمين بالانضمام الى جماعه إرهابيه اسست على خلاف القانون والدستور والمعروضين اليوم امام غرفة الماشورة في القضية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.



ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


والأنضمام الي جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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