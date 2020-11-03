أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعتها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء3-11-2020
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:07 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
حققت أسعار الذهب على المستوى المحلي في محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعات قوية عقب صعود سعر الذهب عالميا ترقبا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، موصلة بذلك ارتفاعتها خلال تعاملات هذا الأسبوع.
وقفز سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات للجرام، حيث وصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات إلى نحو 711 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 21 830 جنيهًا مقابل، وسعر الجرام عيار 24 إلى 949 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6640 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي صعد سعر الأوقية بنحو 3.31 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1898 دولارًا .
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا