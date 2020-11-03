رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن ضم كوندوجبيا لمدة 4 مواسم

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
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تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مع اللاعب الفرنسي جيوفري كوندوجبيا قادما من فالنسيا لمدة 4 مواسم

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب المولود في فرنسا في 15 فبراير 1993، اجتاز الفحص الطبي ووقع على عقد يمتد حتى عام 2024.

وسمح الاتحاد الإسباني للعبة لأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع لاعب أخر وقيده في قائمة الفريق، وذلك عقب رحيل لاعب الوسط الغاني توماس بارتي إلى أرسنال الإنجليزي في آخر يوم من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم يسمح الوقت للنادي بالتعاقد مع لاعب بديل.

وسبق لكوندوجبيا أن لعب في أندية لانس وإشبيلية وموناكو وإنتر ميلان قبل أن ينضم إلى بلنسية عام 2018، حيث لعب مع الفريق51 مباراة وسجل هدفين.

وعلى الصعيد الدولي فقد سبق لكوندجبيا أن أرتدى قميص المنتخب الفرنسي في مختلف الفئات السنية، قبل أن ينضم للمنتخب الأول ، لكنه لم يشارك كثيرا بسبب عدم استدعاء ديديه ديشامب المدير الفني له بصفة مستمرة، ليحصل على استثناء من (فيفا) للسماح له باللعب في منتخب أفريقيا الوسطى حيث تعود أصوله.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة.

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