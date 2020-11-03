منع تسجيل اسم «ملاك» بسبب فتوى شرعية بتحريمه

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة، عدم جواز تسجيل تسمية المواليد باسم ملاك؛ لوجود فتوى شرعية بتحريمه، وذلك ردًّا على تساؤل ورد للوكالة عبر تويتر بشأن «مدى جواز التسمية بالاسم المشار إليه».





ووفقًا لعاجل، جددت الوزارة التأكيد على الضوابط الخاصة بتسجيل الأسماء، وأهمها جواز تسجيل الاسم المعرف بـ «ال»، في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا مثل «البراء، العنود، الجوهرة، الوليد»، وتسجيل الاسم مجردًا من الألقاب «مثل السيد..».



