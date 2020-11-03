أمل رزق توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت ؟!
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:07 م
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة أمل رزق، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت أمل رزق، بالصورة من أمام البحر مرتدية بكيني باللون البينك ، ووجهت رسالة لجمهورها وكتبت : اشرب قهوتك ، اعتنق الصمت ولا تأخد الناس على محمل الجد ، لا تأخد الحياة على عاتقك ، ولا تبالغ فى عاطفتك ولا ترضى أحداً رغماً عنك.
يشار أن مسرحية "اليوبيل البمبى"، أعادت النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .
وتقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى، التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .
وظهرت أمل رزق، بالصورة من أمام البحر مرتدية بكيني باللون البينك ، ووجهت رسالة لجمهورها وكتبت : اشرب قهوتك ، اعتنق الصمت ولا تأخد الناس على محمل الجد ، لا تأخد الحياة على عاتقك ، ولا تبالغ فى عاطفتك ولا ترضى أحداً رغماً عنك.
يشار أن مسرحية "اليوبيل البمبى"، أعادت النجمة أمل رزق بعد غياب دام ٨ سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية رئيس جمهورية نفسه بطولة محمد رمضان .
وتقدم أمل رزق خلال مسرحية اليوبيل البمبى، التى تم تصويرها على المسرح القومى شخصية جديدة وكوميدية "لاكي ماكي" .