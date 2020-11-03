وزيرة الهجرة تجتمع بأعضاء غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين بالخارج

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عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعا بأعضاء غرفة عمليات الوزارة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في اليوم الثاني من تصويتهم في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر، وتستمر هذه العملية حتى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر.



من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مصري بالخارج، وما قد لمسناه من تحرك المصريين بالخارج تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى يعكس حرص المصريين بالخارج على المشاركة في تشكيل السلطة التشريعية، على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.



كما أثنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على دور رموز ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، وذلك لحثهم الناخبين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 خلال هذه المرحلة المحورية في تاريخ الوطن والتي تتطلب من كل ناخب مصري بالداخل والخارج المشاركة في رسم طبيعة المرحلة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية من خطوات نحو التنمية والتقدم.



وأضافت الوزيرة أن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في يومها الثاني، قد تلقت صورا لمشاركة وتصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري، ما يجسد حرص المواطن المصري بالخارج على المساهمة في تشكيل السلطة التشريعية.



وأشارت السفيرة نبيلة مكرم أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتضمن 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وبدأت المرحلة الثانية للمصريين بالخارج يومي 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على ضرورة الإسراع في طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها في أسرع وقت كي يتمكن الناخب المصري بالخارج من إيصالها بالبريد السريع في الوقت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ليتسنى له الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات.



وأكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، مستمرة في استقبال استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والرد على كافة هذه الاستفسارات بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة السيد المستشار لاشين إبراهيم.



وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصلية.