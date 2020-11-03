إخلاء سبيل جميع المعروضين أمام غرفة المشورة بـ "طلائع حسم الإرهابية"  

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قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة إخلاء سبيل جميع المعروضين اليوم أمام غرفة المشورة والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "طلائع حسم الإرهابية".





ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.



