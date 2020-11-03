وسط الحديث عن الموجة الثانية.. تعرف على الكميات المتوفرة من بروتوكول علاج كورونا

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في ضوء الحديث عن احتمالية قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسعى الدولة المصرية، لتوفير كميات كبيرة من الأدوية لسد الاحتياجات.



ويرصد "الفجر"، الأدوية المتوفرة لعلاج فيروس كورونا المستجد وسط الحديث عن احتمالية قدوم موجة ثانية.



جهود متابعة أدوية كورونا

يكثف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحركاته ومتابعته الشديدة، للجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا"، في ظل التخوفات الكبيرة من قدوم موجة ثانية للفيروس.



الأدوية المتوفرة

وقال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية، حيث تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و843.482 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.045.089 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و100 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.861.633 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.844.878 شريط من "فيتامين سي" أقراص.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.