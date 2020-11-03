وسط الحديث عن الموجة الثانية.. تعرف على الكميات المتوفرة من بروتوكول علاج كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
في ضوء الحديث عن احتمالية قدوم موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تسعى الدولة المصرية، لتوفير كميات كبيرة من الأدوية لسد الاحتياجات.

ويرصد "الفجر"، الأدوية المتوفرة لعلاج فيروس كورونا المستجد وسط الحديث عن احتمالية قدوم موجة ثانية.

جهود متابعة أدوية كورونا
يكثف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحركاته ومتابعته الشديدة، للجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتوفير كل المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا"، في ظل التخوفات الكبيرة من قدوم موجة ثانية للفيروس.

الأدوية المتوفرة
وقال الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية، حيث تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و843.482 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.045.089 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و100 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.861.633 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.844.878 شريط من "فيتامين سي" أقراص.


وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علاج كورونا الموجه الثانيه اصابات كورونا اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن أسباب استبعاد أحمد فتحي عن المنتخب

منذ أقل من ساعة

تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ يوم

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بأوامر رئاسية.. 5 تحركات لتوفير أدوية كورونا

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن أدوية فيروس كورونا

الحكومة: توفير مليون زجاجة "باراسيتامول" شراب و5 ملايين شريط "زنك" في يوليو

مدبولي يتابع موقف توفير أدوية بروتوكولات علاج "كورونا" عن شهر يوليو

رئيس الوزراء يطمئن على توافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس "كورونا"

توفير الأدوية والاستفسارات.. هكذا تابعت الحكومة بروتوكول علاج كورونا بالمنزل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

01:01 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

شادي محمد.. خسرت كل فلوسي في البورصة المصرية

02:27 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه