تعليق مجدي عبدالغني على أزمة محمد فضل وكهربا

علق مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية مع محمود عبدالمنعم "كهربا".









وقال عبدالغني في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "ناس ينزل لها بيانات، وناس يبقي الأمور بالنسبة لها ليس لها حلول، وناس في قعدة شاي تنهي الأمور، هخناك مليون قصة ومليون حكاية، نكتفي فقط بمشاهدة القصة ونحزن، المنظر سيئ ولا يليق بالكرة المصرية".









وأضاف: "هناك أمور تنتهي في جلسة معينة، ما حدث إساءة لكل المنظومة الرياضية، ولسنا سعداء بما حدث، ما حدث سيئ وطريقة حل الأزمة أسوأ".









وحول مباراة الزمالك والرجاء، قال: "التأجيل كان مقلق بالنسبة لي، لكن لو لاعبي الرجاء عندهم كورونا ستكون المباراة نزهة للزمالك".









وواصل: "المفترض أن لاعبى الرجاء المصابين كانوا في الحجر الصحي، ولو كانوا يتدربون في الفترة الماضية ستكون المواجهة صعبة على الزمالك".









وتطرق للحديث عن قائمة منتخب مصر، وقال: "انضمام رمضان صبحي أمر طبيعي، لأنه لاعب كبير، ودائما يتم ضم اللاعبين المميزين للانضمام لقائمة المنتخبات، هي وجهة نظر المدير الفني في النهاية".









وواصل: "في فترة الثمانينات تم ضم علاء نبيل ولم يكن يشارك مع المقاولون وساهم في صعودنا بعد هدفه في تونس لأمم إفريقيا مع عبده صالح، وساهم في الصعود لأولمبياد لوس أنجلوس، لا يوجد لاعب يشبه رمضان صبحي في مصر".









وأكمل: "رمضان صبحي لعب منتخبات منذ أن كان 17 لاعبًا، وأثبت كفاءة كبيرة في المنتخب الوطني، من حق المدرب أن يحسم اختياراته".









وأتم: "عامل السن ليس سببا في استبعاد في أحمد فتحي، ويستحق الانضمام لمنتخب مصر، وله دور قيادي كبير في منتخب مصر".