الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 26

يتوقع خبراء الهيئة العاملة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وأوضح الخبراء استمرار فرص تتعرض البلاد لأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وتشمل السلوم ومطروح والإسكندرية.





ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء، تسجل القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة.



