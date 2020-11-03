



ننشر رابط تقديم وظائف الجوازات 1442 عبر أبشر للتوظيف 1442 | الشروط وطريقة التقديم





أعلنت اليوم المديرية العامة للجوازات في السعودية عن وظائف جديدة عبر منصة ابشر للتوظيف 1442، وجاء في البيان الصادر من مديرية الجوازات بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية لشؤون العسكرية ، حيث كشف البيان عن باب التقديم والتسجيل في وظائف مديرية الجوازات 1442 عبر رابط منصة ابشر للتوظيف ونستعرض لكم من خلال المقال التالي كافة تفاصيل التسجيل ومواعيد التقديم على منصة ابشر للجوازات 1442 والشروط ورابط التقديم.





موعد التقديم على وظائف الجوازات 1442

بدءً من 2 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442 وحتى يوم الأحد القادم 8 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442 .





رابط منصة أبشر للتوظيف 1442

للراغبين بالتقديم على وظائف الجوازات الجديدة يمكنهم الدخول فورا على صفحة تقديم الجوازات رتبة جندي للرجال فقط والبدء في ملئ الاستبيان الخاص بعملية التسجيل والقبول والتقديم بعد التعرف على كفاة الشروط المطلوبة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





شروط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات 1442

- ان يكون حاصل على مؤهل تعليمي ثانوية عامة او مايعادلها

- اسب الطول مع الوزن وان لا يقل الطول عن 168 سم

- اجراء الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واجراء اختبارات القبول بما يتوافق مع ماهو مطلوب

- ان تكون الزوجة سعودية اذا كان المتقدم متزوج

- سعودي الأم و الأب

- حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك و سمعة

- أن لا يكون قد سبق له حكم جنائي “حد شرعي ، جريمة مخلة بالشرف والأمانة”

- ان لا يكون قد تم طرده من الكليات والمعاهد العسكرية

- ان تكون الهوية الوطنية سارية المفعول من حيث تاريخ الاصدار والانتهاء.

- ضرورة معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم وتصديقها في حال كانت صادرة من خارج المملكة.



