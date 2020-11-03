إطلاق أول إنترنت مول فى مصر.. ومنها للشرق الأوسط

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:13 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
أحمد الشيخ
Advertisements

 

 

أعلن "متوفر" منصة التجارة الإلكترونية الجديدة في السوق المصرية عن تدشين أعمالها رسميا من خلال موقعها الإلكتروني الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية ويضم آلاف السلع والمنتجات التي تحظى باهتمام الكثير من العملاء .

 

ويمثل "متوفر " أول إنترنت مول لكل منصات التجارة الإلكترونية في مصر تعمل عبر منصة matwaffar بما فيها Jumia ، سوق دوت كوم "amazon" ، ونون ،شرف DJ ،كارفور، راية شوب ، بي تك ،2B ، I2 ، كايرو سيلس ،كومبيوتر شوب ، ايجبت لاب توب ، موبايل لاب توب ، يونيون ستورز ,والعربي وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى وكذلك الموزعين وأيضا المصنعين للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ، ويضم مئات العروض من الأجهزة على اختلاف أحجامها وأشكالها وكذلك خصائصها ، حيث تعمل المنصة على توفير مقارنات لحظية بين الأجهزة الموجودة عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتوصيل العميل بهذه المنصة للشراء من خلالها .

 

وتعقيبا على هذا الحدث ، أعرب وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لمنصة "متوفر" عن سعادته باتخاذ قرار تدشين هذا الموقع والذي يعد الأول من نوعه ويمثل طفرة حقيقية في بيزنس التجارة الإلكترونية التي تقترب معدلاتها السنوية في مصر من 20 مليار جنيه تقريبا بينما تنمو عالميا بمعدلات أكثر من 70% خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا (كوفيد 19) والذي فرض على الجميع ظروفا استثنائية في البيع والشراء ، ونجحت منصات التجارة الإلكترونية في جني أرباح طائلة بعد ركود التجارة التقليدية على مدار الأشهر القليلة الماضية .

 

أضاف أن فكرة المنصة الجديدة جاءت في ظل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة المصرية بداية من التحول الرقمي والشمول المالي ووصولا إلى التحول لمجتمع لانقدي ، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد في البحث عن أفضل العروض والمميزات ، فمن خلال ضغطة زر يمكن التعرف على أكثر من عرض من  مواقع مختلفة والعميل سيكون صاحب القرار في شراء المنتج من مكانه المفضل بأرخص الأسعار وأكثر المنتجات جودة .

وتابع أبو العلا قائلًا: إنه مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتحول الغالبية العظمى من الموزعين والمصنعين لتنفيذ عمليات شراء ضخمة عبر منصات التجارة الإلكترونية جاءت فكرة "متوفر" والتي ستغير مفهوم التجارة الإلكترونية في مصر، ومن خلال منصة "متوفر" يمكن للعميل الإطلاع على مقارنات الأسعار للأجهزة والمنتجات المختلفة بالإضافة إلى التعرف على تجربة العملاء من خلال consumer reviews مع عرض كامل لكافة تفاصيل المنتج، كما يوفر الموقع أيضا إمكانية التواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني في حالة العروض او تخفيض أسعار المنتج .

 

وعن الخطة الاستثمارية للشركة ، أوضح أن الشركة لديها خارطة طريق مرسومة للتوسع الأفقي والرأسي، حيث يمثل السوق المصرية للشركة بداية الانطلاق لأسواق اخرى محيطة وأبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، كما سيتم التوسع في المنتجات والاسواق المعروضة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مول الانترنت منصات التجارة الإلكترونية متوفر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة والدة الإعلامي أحمد يونس

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. "أرامكو" السعودية تعلن توزيع ارباح على المساهمين

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يوم

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ يوم

رسالة الخطيب لـ"كهربا" تنهي أزمته مع فضل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ يوم

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على الراحلين عن صفوف بنى سويف

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار رئيس الحكومة يكشف موعد إعلان القرارات الخاصة بإغلاق المحلات التجارية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

3 تحديات تواجه التجارة الإلكترونية في مصر

"جوميا" تطلق موسم "البلاك فرايدي" مطلع الشهر المقبل

فيصل بن مشعل يناقش ترتيبات انطلاق منصة القصيم للتسوق مع شركة علم

سامح عبدالفتاح: نستعرض مستقبل الصناعة الالكترونية ونصائح خاصة للمهتمين بالتجارة الرقمية

"الهيئة السعودية للمواصفات "الموردين بتسجيل عدد كبير من المنتجات في منصة سابر الإلكترونية

منصة إلكترونية تعرض سلع معرض "أهلا رمضان" والتوصيل لباب البيت

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:01 م

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

10:30 ص

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

09:23 م

عاجل.. الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه