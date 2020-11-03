إطلاق أول إنترنت مول فى مصر.. ومنها للشرق الأوسط

أعلن "متوفر" منصة التجارة الإلكترونية الجديدة في السوق المصرية عن تدشين أعمالها رسميا من خلال موقعها الإلكتروني الذي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية ويضم آلاف السلع والمنتجات التي تحظى باهتمام الكثير من العملاء .

ويمثل "متوفر " أول إنترنت مول لكل منصات التجارة الإلكترونية في مصر تعمل عبر منصة matwaffar بما فيها Jumia ، سوق دوت كوم "amazon" ، ونون ،شرف DJ ،كارفور، راية شوب ، بي تك ،2B ، I2 ، كايرو سيلس ،كومبيوتر شوب ، ايجبت لاب توب ، موبايل لاب توب ، يونيون ستورز ,والعربي وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية الأخرى وكذلك الموزعين وأيضا المصنعين للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ، ويضم مئات العروض من الأجهزة على اختلاف أحجامها وأشكالها وكذلك خصائصها ، حيث تعمل المنصة على توفير مقارنات لحظية بين الأجهزة الموجودة عبر منصات التجارة الإلكترونية المختلفة وتوصيل العميل بهذه المنصة للشراء من خلالها .

وتعقيبا على هذا الحدث ، أعرب وائل أبو العلا، الرئيس التنفيذي لمنصة "متوفر" عن سعادته باتخاذ قرار تدشين هذا الموقع والذي يعد الأول من نوعه ويمثل طفرة حقيقية في بيزنس التجارة الإلكترونية التي تقترب معدلاتها السنوية في مصر من 20 مليار جنيه تقريبا بينما تنمو عالميا بمعدلات أكثر من 70% خاصة في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا (كوفيد 19) والذي فرض على الجميع ظروفا استثنائية في البيع والشراء ، ونجحت منصات التجارة الإلكترونية في جني أرباح طائلة بعد ركود التجارة التقليدية على مدار الأشهر القليلة الماضية .

أضاف أن فكرة المنصة الجديدة جاءت في ظل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الدولة المصرية بداية من التحول الرقمي والشمول المالي ووصولا إلى التحول لمجتمع لانقدي ، حيث توفر المنصة الجديدة على العملاء الوقت والجهد في البحث عن أفضل العروض والمميزات ، فمن خلال ضغطة زر يمكن التعرف على أكثر من عرض من مواقع مختلفة والعميل سيكون صاحب القرار في شراء المنتج من مكانه المفضل بأرخص الأسعار وأكثر المنتجات جودة .

وتابع أبو العلا قائلًا: إنه مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية وتحول الغالبية العظمى من الموزعين والمصنعين لتنفيذ عمليات شراء ضخمة عبر منصات التجارة الإلكترونية جاءت فكرة "متوفر" والتي ستغير مفهوم التجارة الإلكترونية في مصر، ومن خلال منصة "متوفر" يمكن للعميل الإطلاع على مقارنات الأسعار للأجهزة والمنتجات المختلفة بالإضافة إلى التعرف على تجربة العملاء من خلال consumer reviews مع عرض كامل لكافة تفاصيل المنتج، كما يوفر الموقع أيضا إمكانية التواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني في حالة العروض او تخفيض أسعار المنتج .

وعن الخطة الاستثمارية للشركة ، أوضح أن الشركة لديها خارطة طريق مرسومة للتوسع الأفقي والرأسي، حيث يمثل السوق المصرية للشركة بداية الانطلاق لأسواق اخرى محيطة وأبرزها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، كما سيتم التوسع في المنتجات والاسواق المعروضة .